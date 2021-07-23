В Гонконге полиция арестовала пятерых издателей детских сказок по обвинению в подстрекательстве к мятежу - СМИ
14:32 23.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Гонконгская полиция арестовала пятерых издателей детских сказок по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Следователи посчитали, что одна из книг разжигала ненависть к правительству среди молодежи. По сюжету одной из сказок, волки хотели захватить овечью деревню, жители которой дали отпор хищникам, — передает агентство Reuters. Задержанные состоят в Союзе логопедов.
В прошлом году в Гонконге был принял закон о национальной безопасности, по которому сейчас преследуют участников протестных акций и сторонников оппозиции. Два года назад в автономии начались масштабные выступления против попыток Пекина ограничить права жителей Гонконга. Эхо Москвы
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