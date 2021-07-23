Светлана Разворотнева: Современные реалии требуют постоянного обновления знаний

15:21

Фото Екатерины Бибиковой

Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ, участвуя по приглашению молодежного парламента столицы в проекте “Горизонт событий” рассказала об основах грамотности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и ответила на многочисленные вопросы присутствующих.“Повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ среди населения необходимо – это залог цивилизованных и доверительных отношений между гражданами и представителями сферы ЖКХ. Особенно важно наделить необходимыми знаниями тех, кто только вступает во взрослую жизнь: нашу молодежь”, — подчеркнула Светлана Разворотнева.Она считает приоритетной задачей на сегодняшний день обучение квалифицированных кадров в сферах науки и экономики, и, в связи с этим полагает необходимостью увеличение целевых мест в высших и средних учебных заведениях. По мнению правозащитницы молодежь должна иметь возможность получить образование, практику и гарантированное трудоустройство после обучения.“Будущее нашей страны за квалифицированными кадрами в сферах экономики, производства и науки” - заявляет Разворотнева. “Я занимаюсь популяризацией сферы ЖКХ, но это факультатив. Значительно важнее те знания, которые вы получаете, обучаясь в вузах и колледжах, а также то, как вы сможете применить их в будущем”.Представители молодежного парламента по достоинству оценили полученные сведения, председатель Молодежной палаты района Северное Чертаново Владимир Коткин, подводя итоги диалога выразил уверенность в том, что “подобные уроки необходимо проводить регулярно или ввести их как дополнительное занятие в учебных учреждениях. Есть вещи, которые нужно знать еще со школы – это существенно облегчает жизнь в будущем”