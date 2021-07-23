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Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»

15:54 23.07.2021

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Фото Ивана Степанова

Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко, комментируя прототип скафандра для нового пилотируемого транспортника “Орел”, представленного на Международном авиационно-космическом салоне “МАКС-2021”, дал оценку разработке российских ученых.

«Новый «Сокол-М» значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полёта, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера - это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполётную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом», — дал оценку Роман Романенко.
Скафандр «Сокол-М», разработанный научно-производственным объединением «Звезда» отличается от предыдущей модели способностью “подстраиваться” под анатомические особенности тела пилота. Он не предназначен для выхода в открытый космос, несет аварийно-спасательную функцию, планируется использовать его на старте, стыковке и расстыковке, спуске, при разгермитизации кабины корабля или прохождении экипажем особо опасных участков полета.

Образцу еще предстоят конструкторско-доводочные испытания. Полет российского грузового пилотируемого корабля “Орел” запланирован на 2025 год.

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