Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»

15:54

Фото Ивана Степанова

Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко, комментируя прототип скафандра для нового пилотируемого транспортника “Орел”, представленного на Международном авиационно-космическом салоне “МАКС-2021”, дал оценку разработке российских ученых.

«Новый «Сокол-М» значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полёта, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера - это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполётную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом», — дал оценку Роман Романенко.

Скафандр «Сокол-М», разработанный научно-производственным объединением «Звезда» отличается от предыдущей модели способностью “подстраиваться” под анатомические особенности тела пилота. Он не предназначен для выхода в открытый космос, несет аварийно-спасательную функцию, планируется использовать его на старте, стыковке и расстыковке, спуске, при разгермитизации кабины корабля или прохождении экипажем особо опасных участков полета.

Образцу еще предстоят конструкторско-доводочные испытания. Полет российского грузового пилотируемого корабля “Орел” запланирован на 2025 год.