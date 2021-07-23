0
0
51
НОВОСТИ

Литве не хватает колючей проволоки для строительства "забора" на границе с Белоруссией

16:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва столкнулась с проблемой нехватки колючей проволоки специфического назначения для строительства заграждения на границе с Белоруссией, через которую в республику массово проникают нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Об этом в пятницу сообщил журналистам замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие", - отметил он.

Используется так называемая концертина - колючая проволока с острыми, как бритва, лезвиями. Преодолеть такое заграждение без спецсредств невозможно, нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. В Литве такой материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Однако оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что, по словам замминистра, создает дополнительные сложности. "Поэтому просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами", - сказал Абрамавичюс. Идут переговоры. Представитель МВД заверил, что в ближайшее время будет закуплено 20 км концертины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 23.07.2021
Текущий темп роста цен, видимо, начал замедляться - ЦБ РФ
0
53
16:27 23.07.2021
Суд перенёс заседание по делу самовыдвиженца в Госудуму Олега Леонова
0
37
15:55 23.07.2021
Набиуллина: Заметны признаки начала перегрева необеспеченного потребкредитования
0
115
15:54 23.07.2021
Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»
0
100
15:53 23.07.2021
Севморпуть станет «комфортным международным логистическим маршрутом»
0
107
15:38 23.07.2021
Северному морскому пути нужно больше ледоколов
0
122
15:30 23.07.2021
Открытие Олимпиады в Токио проходит на фоне протестов
0
154
15:25 23.07.2021
Мэр Москвы рассчитывает, что ситуация с COVID-19 и дальше будет улучшаться
0
171
15:21 23.07.2021
Светлана Разворотнева: Современные реалии требуют постоянного обновления знаний
0
135
15:15 23.07.2021
На выборах в Москве QR-коды использоваться не будут - Венедиктов
0
178

Возврат к списку