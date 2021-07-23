Литве не хватает колючей проволоки для строительства "забора" на границе с Белоруссией
16:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва столкнулась с проблемой нехватки колючей проволоки специфического назначения для строительства заграждения на границе с Белоруссией, через которую в республику массово проникают нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Об этом в пятницу сообщил журналистам замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
"Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие", - отметил он.
Используется так называемая концертина - колючая проволока с острыми, как бритва, лезвиями. Преодолеть такое заграждение без спецсредств невозможно, нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. В Литве такой материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Однако оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что, по словам замминистра, создает дополнительные сложности. "Поэтому просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами", - сказал Абрамавичюс. Идут переговоры. Представитель МВД заверил, что в ближайшее время будет закуплено 20 км концертины.
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