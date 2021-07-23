Андрей Воробьев: «Здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам»
18:52 23.07.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
«Если есть LUCAS, то у тебя свободные руки, можно оказывать помощь, – сказал Воробьёв. – Поэтому это недоразумение мы сейчас сняли, оснастили 12 новых реанимационных автомобилей этими аппаратами. В дальнейшем все наши реанимационные машины будут ими оснащены. И большое внимание мы оказываем узким специалистам, плановой помощи, потому что здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам».
Lucas 2 – современное портативное устройство для сердечно-легочной реанимации. Его главное преимущество – простота использования. Аппарат быстро устанавливается на пациента, обеспечивает непрерывный массаж грудной клетки с постоянной частотой 100 раз в минуту. Это позволяет параллельно проводить дефибрилляцию, искусственную вентиляцию легких.
«Это очень нужная вещь. Lucas 2 можно считать полноправным членом бригады. Вот, например, у нас в бригаде 2 человека, и кто-то один при реанимации пациента занимался бы исключительно непрямым массажем сердца. А так эту функцию возьмет аппарат, освободив руки», – отметил врач выездной бригады Николай Ермак.
В 2021 году на подстанцию скорой помощи в Химках поставили 19 новых машин, включая реанимобиль. Каждая медбригада оснащена планшетами – на них передается геопозиция поступившего вызова, сведения о пациенте, можно быстро проложить маршрут к месту назначения. Все диспетчерские областной скорой медицинской помощи (СМП) переведены на IP-телефонию, что позволяет не потерять ни один вызов.
«Подстанция обслуживает более 270 тыс. человек. Круглосуточно работают 21-22 бригады, – сказал заместитель главврача по медицинской части Московской областной станции СМП Игорь Серебренников. – Сейчас по программе губернатора идет полностью обновление автопарка станций, приходят новые современные автомобили».
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