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Андрей Воробьев: «Здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам»

18:52 23.07.2021

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал аппарат непрямого массажа сердца, приобретенный за внебюджетные средства, Химкинской подстанции скорой помощи. 

«Если есть LUCAS, то у тебя свободные руки, можно оказывать помощь, – сказал Воробьёв. – Поэтому это недоразумение мы сейчас сняли, оснастили 12 новых реанимационных автомобилей этими аппаратами. В дальнейшем все наши реанимационные машины будут ими оснащены. И большое внимание мы оказываем узким специалистам, плановой помощи, потому что здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам». 

Lucas 2 – современное портативное устройство для сердечно-легочной реанимации. Его главное преимущество – простота использования. Аппарат быстро устанавливается на пациента, обеспечивает непрерывный массаж грудной клетки с постоянной частотой 100 раз в минуту. Это позволяет параллельно проводить дефибрилляцию, искусственную вентиляцию легких.

«Это очень нужная вещь. Lucas 2 можно считать полноправным членом бригады. Вот, например, у нас в бригаде 2 человека, и кто-то один при реанимации пациента занимался бы исключительно непрямым массажем сердца. А так эту функцию возьмет аппарат, освободив руки», – отметил врач выездной бригады Николай Ермак. 

В 2021 году на подстанцию скорой помощи в Химках поставили 19 новых машин, включая реанимобиль. Каждая медбригада оснащена планшетами – на них передается геопозиция поступившего вызова, сведения о пациенте, можно быстро проложить маршрут к месту назначения. Все диспетчерские областной скорой медицинской помощи (СМП) переведены на IP-телефонию, что позволяет не потерять ни один вызов. 

«Подстанция обслуживает более 270 тыс. человек. Круглосуточно работают 21-22 бригады, – сказал заместитель главврача по медицинской части Московской областной станции СМП Игорь Серебренников. – Сейчас по программе губернатора идет полностью обновление автопарка станций, приходят новые современные автомобили». 


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