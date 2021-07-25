В Москве каждое пятое уголовное дело связано с коррупцией
11:10 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За шесть месяцев 2021 года в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено 2 503 дел. Из них 463 - по преступлениям против личности, 45 - по террористической и экстремистской направленности, 656 - по преступлениям коррупционной направленности и 1 177 - по преступлениям экономической направленности (к подследственности СК относятся уголовные дела о неуплате налогов, невыплате зарплат и другие)", - рассказали в ГСУ СК по Москве.
За полгода столичные следователи завершили производство по 1 966 делам, в том числе по 1 170 делам по тяжким и особо тяжким преступлениям.
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