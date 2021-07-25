В Москве каждое пятое уголовное дело связано с коррупцией

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждое пятое уголовное дело, которое возбуждается следователями СК в Москве, связано с коррупционными преступлениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве в профессиональный праздник - ежегодно отмечаемый 25 июля День сотрудника органов следствия РФ.



"За шесть месяцев 2021 года в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено 2 503 дел. Из них 463 - по преступлениям против личности, 45 - по террористической и экстремистской направленности, 656 - по преступлениям коррупционной направленности и 1 177 - по преступлениям экономической направленности (к подследственности СК относятся уголовные дела о неуплате налогов, невыплате зарплат и другие)", - рассказали в ГСУ СК по Москве.



За полгода столичные следователи завершили производство по 1 966 делам, в том числе по 1 170 делам по тяжким и особо тяжким преступлениям.



