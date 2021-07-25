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Почти 7 тонн помощи доставлено в отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья - МЧС

13:10 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолеты МЧС РФ доставили в отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья почти 7 тонн гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Ми-8 МЧС России ведет работу по доставке гуманитарной помощи в населенные пункты, отрезанные от большой земли вследствие подтопления, было доставлено 6,8 тонн груза", - сказали в ведомстве.

Вертолетом из села Кыэкен были эвакуированы четверо взрослых и трое детей. Кроме того, с воздуха был обнаружен обрыв линии элетропередачи.

Наземная группировка министерства оказывает адресную помощь жителям затопленных сел. Доставляются продукты и медикаменты, расчищается мусор, принесенный водой, людям помогают перемещать личные вещи и домашних животных. В целом задействована группировка из 443 человек и 88 единиц техники.

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