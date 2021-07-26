Первый в России пункт вакцинации на базе офиса Сбера открылся в Казани
11:38 26.07.2021
В отделении Сбера, расположенном в Казани по адресу ул. Пушкина, д. 4, открылся пункт вакцинации от коронавируса COVID-19, в котором может привиться каждый посетитель отделения. Вакцинация проводится сотрудниками Городской поликлиники №8, без предварительной записи при наличии паспорта, медицинского и пенсионного полисов. Перед прививкой врачом проводится обязательный осмотр с измерением температуры, уровня артериального давления, сбором сведений об обратившимся за прививкой и его возможных контактах с инфицированными.
«Вместе с министерством здравоохранения Республики Татарстан мы открыли первый в стране прививочный пункт, который организован на базе офиса Сбера. Общественный пункт вакцинации на базе офиса Сбера – наш очередной шаг по защите населения от угрозы распространения коронавируса. На всех территориях обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка мы развернули активную работу по вакцинации наших сотрудников. 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка, а это более 18,6 тысячи человек, прошли вакцинацию от COVID-19. И теперь мы пошли дальше, организовав пункт вакцинации в г. Казань, куда может обратиться абсолютно любой посетитель. Это первая такая инициатива по Сберу в стране. Надеюсь, что данный пункт вакцинации будет полезен жителям и гостям города, и поможет региону эффективно продолжать прививочную кампанию для защиты населения от коронавирусной инфекции», — заявил Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.
«Сбер сегодня – это экосистема, которая не ограничивается только своим полем деятельности, взаимодействуя с контрагентами и клиентами. То, что сегодня Сбер делает, открывая пункты вакцинации не только для своих сотрудников, но и для всех желающих вакцинироваться - для нас это, безусловно, огромная помощь!» - говорит Владимир Жаворонков, Заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани.
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