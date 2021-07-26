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Любовь Соболь считает незаконной блокировку сайтов Навального

18:40 26.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Политик, юрист Любовь Соболь считает незаконной и политически мотивированной блокировку сайтов политика Алексея Навального и его соратников. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Блокировка сайтов Алексея Навального, моего и Леонида Волкова абсолютно незаконна и является политически мотивированным действием Роскомнадзора и Генпрокуратуры», — сказала Л.Соболь.

Она отметила, что не получала никаких предупреждений от Роскомнадзора по поводу блокировки своего сайта. При этом Л.Соболь обратила внимание, что данный ресурс уже не работает. «Этот сайт уже закрыт и фактически не действует, потому что был создан под выборы в Госдуму, а из-за единороссовского закона и признания ФБК (внесен в реестр иностранных агентов и признан экстремистской организацией, запрещенной в РФ) экстремистской организацией я сейчас не могу вести предвыборную кампанию», — пояснила она.

По словам Л.Соболь, никаких незаконных или запрещенных к распространению на территории России материалов на ее сайте не было. «Там была только моя предвыборная программа, биография и мои политические взгляды», — уточнила она.

Что касается дальнейших планов, Л.Соболь сообщила, что соратники Навального продолжат свою работу. «Будем продолжать рассказывать правду. У нас остаются соцсети, YouTube-каналы, приложения и сайт «Умного голосования», который технически Роскомнадзор заблокировать не может», — заключила она.

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