РФ пока не может справиться с ковидом из-за не слишком высоких темпов вакцинации - Песков
14:00 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение коронавируса в РФ возможно остановить только с помощью иммунизации определенного количества граждан, при этом пока темпы вакцинации не слишком высокие. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", - сказал Песков.
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