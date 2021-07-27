Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
13:30 27.07.2021
|Фото предоставлено пресс-службой форума «Армия-2021»
Пассажиры «Ласточек» приобретают уникальный шанс обменять свой билет на бесплатный проход на форум «Армия» (с 23 по 28 августа), первая тысяча гостей получат в подарок карту известного бренда «Тройка».
Поезда «Ласточка» будут курсировать дважды в день, общее время в дороге составит 1 час 45 минут. Расписание рейсов:
· 7.00 (отправление от Белорусского вокзала) – 8.45 (прибытие на станцию «Парк Патриот»)
· 9.45 (отправление от станции «Парк Патриот») – 10.30 (прибытие на Белорусский вокзал)
· 11.00 (отправление от Белорусского вокзала) – 12.45 (прибытие на станцию «Парк Патриот»)
· 17.20 (отправление от станции «Парк Патриот») – 19.00 (прибытие на Белорусский вокзал)
Для гостей организаторами форума «Армия-2021» и Армейских международных игр подготовлен обширный объем мероприятий, в том числе первый этап конкурса «Танковый биатлон» а также показательные выступления на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
Министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу в своем обращении к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2021», сказал: «Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей»
Организатор перевозки – ОАО «РЖД», транспортный партнер форума «Армия-2021». Подробности на сайте.
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