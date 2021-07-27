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НОВОСТИ

Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»

13:30 27.07.2021

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Фото предоставлено пресс-службой форума «Армия-2021»
Для гостей Международного военно-технического форума «АРМИЯ» и Международных армейских игр, проведение которых намечено с 22 августа по 4 сентября 2021 года, организованы специальные поезда “Ласточка”. Они будут ходить прямым рейсом от Белорусского вокзала до станции парка “Патриот”.

Пассажиры «Ласточек» приобретают уникальный шанс обменять свой билет на бесплатный проход на форум «Армия» (с 23 по 28 августа), первая тысяча гостей получат в подарок карту известного бренда «Тройка».

Поезда «Ласточка» будут курсировать дважды в день, общее время в дороге составит 1 час 45 минут. Расписание рейсов:

· 7.00 (отправление от Белорусского вокзала) – 8.45 (прибытие на станцию «Парк Патриот»)

· 9.45 (отправление от станции «Парк Патриот») – 10.30 (прибытие на Белорусский вокзал)

· 11.00 (отправление от Белорусского вокзала) – 12.45 (прибытие на станцию «Парк Патриот»)

· 17.20 (отправление от станции «Парк Патриот») – 19.00 (прибытие на Белорусский вокзал)

Для гостей организаторами форума «Армия-2021» и Армейских международных игр подготовлен обширный объем мероприятий, в том числе первый этап конкурса «Танковый биатлон» а также показательные выступления на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу в своем обращении к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2021», сказал: «Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей»

Организатор перевозки – ОАО «РЖД», транспортный партнер форума «Армия-2021». Подробности на сайте.

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