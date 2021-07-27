В Гонконге вынесли первый приговор по закону о национальной безопасности

16:32 Источник: Эхо Москвы

В Гонконге вынесен первый приговор по новому закону о национальной безопасности. Он был принят китайскими властями в ответ на массовые протесты в прошлом и позапрошлом годах. Подсудимый, о котором известно, что ему 24 года и он работал официантом, признан виновным в подстрекательстве к сепаратизму и действиях террористического характера. В пролом году летом во время одной из акции он въехал на мотоцикле в группу полицейских. Власти сообщали, что при нем обнаружили флаг с некими революционными лозунгами. Эхо Москвы