В отношении главреда The Insider возбудили дело о клевете
10:20 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении главного редактора The Insider Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.
"Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа", - сказала она.
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