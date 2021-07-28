Патриарх Кирилл поздравил президента Украины Зеленского с Днем крещения Руси

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем крещения Руси, в котором выразил надежду на "доброе взаимодействие" властей страны и Украинской православной церкви, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

"Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей", - приводятся в сообщении слова патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что выбор святого равноапостольного князя Владимира "стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран".

Патриарх Кирилл также пожелал Зеленскому здоровья и успехов, а народу Украины - мира и благополучия.

Накануне в Киеве прошел Крестный ход в честь праздника Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира. По данным Украинской православной церкви, в нем приняли участие около 350 тыс. паломников. С 2008 года 28 июля установлено на Украине как государственный праздник День Крещения Руси - Украины.