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Коронавирус в последние полгода стал мутировать активнее - Попова

17:40 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус в последние шесть месяцев мутирует интенсивнее, он стал более изменчивым. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

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