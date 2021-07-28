Рост цен на бензин опережает инфляцию - Росстат

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена бензина в РФ с 20 по 26 июля выросла на 0,27% при нулевой инфляции в среднем по России, следует из данных Росстата. При этом две предыдущие недели она также была выше среднего по России уровня роста цен.

В целом в июле рост стоимости бензина также сложился выше уровня инфляции (0,68% против 0,38%), при этом с начала года цена выросла на 5,15%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,59%. В прошлом месяце рост стоимости бензина был ниже уровня инфляции.