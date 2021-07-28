По предварительным оценкам аналитиков прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 триллион рублей

19:19

В четверг, 29 июля, Сбер опубликует финотчет по МСФО за II квартал 2021 года. По оценкам аналитиков из 16 банков и брокерских компаний чистая прибыль организации может составить 294 млрд. рублей, что на 75% больше, чем за этот же период прошлого, 2020 года.

По предварительным данным процентные доходы в годовом выражении увеличатся на 8% до 432 млрд. руб, при этом, по мнению аналитиков, операционные доходы вырастут на 15% и достигнут 608 млрд. руб, рентабельность капитала (ROE) составит 22, 9% против прошлогодних 14,2% за второй квартал.

Директор направления «Финансовые институты» S&P Global Сергей Вороненко отмечает, что первое полугодие в целом для банковского сектора было довольно успешным с точки зрения прибыльности, поэтому, скорее всего, можно ожидать значительного роста чистой прибыли (примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года)

По его оценке “По РСБУ за полугодие Сбер заработал около 600 млрд. рублей чистой прибыли, я бы ориентировался на эту цифру, которая может оказаться похожей и по МСФО. Главным образом на результат повлияет рост чистого процентного дохода (на фоне тренда снижения стоимости фондирования в течение всего 2020 года и начала 2021), а также за счет роста более маржинального кредитования физлиц”

Оценки аналитиков благоприятны. Так Александр Осин, эксперт и аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке “Фридом Финанс”, оценивая результаты второго квартала предполагает повышение оценочной прибыли на акции, а аналитик ФГ ФИНАМ Игорь Додонов ожидает достаточно сильного отчета Сбера во II квартале, так как были обнародованы неплохие результаты деятельности Сбербанка за апрель, май и июнь по РСБУ.