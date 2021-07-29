В Вашингтон прибыл новый посол Китая в США Цинь Ган
08:15 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"28 июля 2021 года новый чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в США, чтобы приступить к выполнению должностных обязанностей", - сообщается в документе.
Указывается, что 55-летний Цинь Ган стал 11-м послом Китая в Соединенных Штатах. Он сменил на этой должности 68-летнего Цуй Тянькая, который был назначен послом КНР в США в апреле 2013 года. В июне посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о том, что Цуй Тянькай в скором времени оставит свой пост и вернется на родину.
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