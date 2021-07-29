Умер последний участник ГКЧП Олег Бакланов
09:20 29.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Последний член ГКЧП и экс-руководитель ракетно-космической отрасли Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. Об этом в своем твиттере написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Причины смерти не уточняются.
В конце 80-х Бакланов руководил программой разработки советских многоразовых космических шаттлов – «Буран». После краха ГКЧП в 1991-м его ненадолго арестовали, но затем, как и других путчистов, амнистировали. Эхо Москвы
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