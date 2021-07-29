Умер последний участник ГКЧП Олег Бакланов

09:20 Источник: Эхо Москвы

Последний член ГКЧП и экс-руководитель ракетно-космической отрасли Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет. Об этом в своем твиттере написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Причины смерти не уточняются.

В конце 80-х Бакланов руководил программой разработки советских многоразовых космических шаттлов – «Буран». После краха ГКЧП в 1991-м его ненадолго арестовали, но затем, как и других путчистов, амнистировали. Эхо Москвы