Испания лидирует по вакцинации от ковида среди 50 самых густонаселенных стран - премьер
13:32 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испания лидирует по вакцинации от нового коронавируса среди 50 самых густонаселенных стран мира. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции председатель правительства королевства Педро Санчес.
"Мы преодолели порог в 55% испанского населения, которое было полностью привито, - сказал премьер. - Было введено более 55 млн доз". "Испания - страна, которая больше всего вакцинировала [в процентном соотношении] среди 50 самых густонаселенных стран мира, у Испании золотая медаль за вакцинацию", - добавил Санчес, призвав жителей королевства "не терять бдительность".
С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено почти 4,4 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.
В королевстве используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson. Ранее Минздрав Испании рекомендовал беременным женщинам прививаться от коронавируса.
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