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Средняя зарплата на Украине обновила исторический максимум

17:00 29.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Средняя зарплата на Украине обновила исторический максимум, превысив 14300 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В рублевом эквиваленте это почти 39000. Прирост за год составил почти 25%. Больше всего зарабатывают в Киеве – 20000 гривен (56 тысяч рублей), меньше всего – в Кировоградской области – 11 с половиной тысяч гривен (31 тысяча рублей).  Эхо Москвы

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