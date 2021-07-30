Запад думает над применением военной силы для смены власти в Белоруссии - глава КГБ страны
14:12 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Применение военной силы рассматривается определенными кругами Запада в качестве одного из вариантов смены власти в Белоруссии. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в пятницу председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель во время встречи президента страны Александра Лукашенко с представителями местных органов власти.
"В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы", - сказал глава белорусской спецслужбы.
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