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Сбер провел SberTalk в рамках KazanSummit 2021

14:22 30.07.2021

Сбер провел SberTalk на ХII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который проходил в Казани с 28−30 июля.

Обсуждение на тему «ESG трансформации на фоне международных трендов» было посвящено правилам и подходам в управленческой, социальной и экологической ответственности, которые должны учитываться в деятельности любой компании наряду с экономическими параметрами.

Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка, выступил модератором мероприятия. Во встрече приняли участие Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан; Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и другие представители международного делового и политического сообщества.

“Устойчивое развитие существует как феномен уже десятки лет. В последние годы ESG-повестка стала приоритетной для экономик. Системная роль устойчивого развития в экономике сегодня очевидна. При этом важно осознавать, что для России и для российского бизнеса – это и угрозы, и возможности. Важно правильно адаптироваться. Свою роль мы видим в том, чтобы помочь регионам и бизнесу это сделать, в том числе за счет создания и масштабирования экспертизы” - считает Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка.

"Россия — Исламский мир: KazanSummit" — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира, проводящегося с 2009 г, основная цель которого - укрепление торгово-экономических связей РФ и Организации исламского сотрудничества. В повестку KazanSummit 2021 также вошли программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

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