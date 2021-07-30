В Подмосковье начали выпускать вакцину «ЭпиВакКорона»
15:50 30.07.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной, но есть субъекты, где ситуация стабилизировалась, как в Московской области, и мы видим снижение. Хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъемом за 4 недели – это лучший результат за весь период пандемии, – сказала Анна Попова. – То, что мы видим сегодня – это крайне важный вклад в общее дело борьбы с ковидом: прекрасные производства, мощности. И я уверена, все это позволит побороть ту ситуацию, которая нас, к сожалению, еще тревожит».
Ранее «ЭпиВакКорону» делали только в Новосибирске, где ее разработали. Производство в Оболенске – первое в промышленном масштабе. Оно обеспечит вакциной не только Подмосковье, но и ряд других регионов. У людей будет больше возможностей для выбора, каким препаратом защититься от вируса.
«Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину. То, что здесь налажен выпуск – это еще одно наше преимущество. Очень приятно, что наши ученые, технологи освоили это производство. Здесь будет производиться полмиллиона доз, с сентября – миллион доз, а потом – 5 млн доз. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены для того, чтобы жить нормальной жизнью. Поэтому спасибо нашим ученым, руководителям, которые добиваются результатов на научном поприще и на этапе внедрения», – сказал Андрей Воробьёв.
На заводе в Оболенске полный цикл производства: от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства. Здесь передовые технологии, новейшие методы контроля, практически полная автоматизация.
«В конце сентября планируем перейти на 5-дозовый формат – когда в одном флаконе будет уже не 1, а 5 доз вакцины. Это позволит увеличить мощности в 1,5 раза, – сказал гендиректор «Герофарм» Петр Родионов. – Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много заявок из разных стран. Ведем переговоры с ними».
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