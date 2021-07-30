Белоруссия не обращалась к РФ по поводу возможности размещения российских ВС - Песков
16:32 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белоруссии не обращались к российским властям по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы РФ могут быть размещены в Белоруссии в случае угрозы безопасности Союзного государства, но пока такой необходимости нет.
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