КПРФ обжаловала снятие Грудинина с выборов в Верховном суде
17:12 30.07.2021 Источник: Интерфакс
КПРФ подала жалобу в Верховный суд по поводу снятия директора подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина с выборов, говорится в сообщении на сайте партии.
В исковом заявлении коммунисты просят признать незаконным и отменить пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 24 июля 2021 года №30/258-8.
Соответствующий пункт "является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Государственной Думы".
В документе отмечается, что поводом для исключения кандидата из федерального списка кандидатов послужило "письмо заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина, в котором сделан вывод об обладании Грудининым по состоянию на 14 июля 2021г. акциями иностранной компании (Bontro ltd.), зарегистрированной в Белизе".
Вместе с тем в "основу данного вывода легли два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ", указывается в иске.
Кроме того, "прокуратурой сведения получены от "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", но "данная компания реестродержателем Бонто Лтд. не являлась и сведениями о владельцах не обладала", отмечается в документе.
В нем утверждается, что "Грудининым представлены в Центральную избирательную комиссию РФ надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Бонтро Лтд. 27 декабря 2018 года, которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".
"Информация, предоставленная Генеральной прокуратурой Российской Федерации, о том, что Павел Грудинин владеет 16 667 акциями Bontro ltd, зарегистрированной в Белизе, противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной", отмечается в заявлении.
Юрист КПРФ Ирина Филатова пояснила "Интерфаксу", что решение по данному исковому заявлению согласно закону можно ожидать в течение пятидневного срока, если не потребуется дополнительных проверок.
НОВОСТИ
- 18:00 30.07.2021
- В Госдуме призвали Лукашенко признать российский Крым
- 17:37 30.07.2021
- Евгений Попов намерен содействовать установке памятника князю Александру Невскому
- 17:32 30.07.2021
- Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем - Хуснуллин
- 17:00 30.07.2021
- Танкер Mercer Street сейчас под контролем экипажа и следует в безопасный порт - оператор
- 16:52 30.07.2021
- 10 лет развития и 50 млн зарегистрированных участников: Андрей Писарев рассказал о программе лояльности «СберСпасибо»
- 16:32 30.07.2021
- Белоруссия не обращалась к РФ по поводу возможности размещения российских ВС - Песков
- 16:12 30.07.2021
- Британец и гражданин Румынии погибли при нападении на танкер Mercer Street
- 16:00 30.07.2021
- Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины - СМИ
- 15:50 30.07.2021
- В Подмосковье начали выпускать вакцину «ЭпиВакКорона»
- 15:32 30.07.2021
- Суд ЕС лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать