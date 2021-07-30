КПРФ обжаловала снятие Грудинина с выборов в Верховном суде

17:12 Источник: Интерфакс

КПРФ подала жалобу в Верховный суд по поводу снятия директора подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина с выборов, говорится в сообщении на сайте партии.

В исковом заявлении коммунисты просят признать незаконным и отменить пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 24 июля 2021 года №30/258-8.

Соответствующий пункт "является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Павла Грудинина быть избранным депутатом Государственной Думы".

В документе отмечается, что поводом для исключения кандидата из федерального списка кандидатов послужило "письмо заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина, в котором сделан вывод об обладании Грудининым по состоянию на 14 июля 2021г. акциями иностранной компании (Bontro ltd.), зарегистрированной в Белизе".

Вместе с тем в "основу данного вывода легли два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ", указывается в иске.

Кроме того, "прокуратурой сведения получены от "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", но "данная компания реестродержателем Бонто Лтд. не являлась и сведениями о владельцах не обладала", отмечается в документе.

В нем утверждается, что "Грудининым представлены в Центральную избирательную комиссию РФ надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Бонтро Лтд. 27 декабря 2018 года, которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".

"Информация, предоставленная Генеральной прокуратурой Российской Федерации, о том, что Павел Грудинин владеет 16 667 акциями Bontro ltd, зарегистрированной в Белизе, противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной", отмечается в заявлении.

Юрист КПРФ Ирина Филатова пояснила "Интерфаксу", что решение по данному исковому заявлению согласно закону можно ожидать в течение пятидневного срока, если не потребуется дополнительных проверок.