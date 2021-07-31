После драки со стрельбой в магазине "Ашан" в центре Москвы полиция возбудила уголовное дело

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как около 20 иностранцев устроили массовую драку со стрельбой в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.



"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице", - сказал собеседник агентства.



Накануне вечером в торговом центре на Верхней Красносельской улице между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. В нем принимали участие около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из участников применил оружие, какое именно устанавливается. В результате задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции.









