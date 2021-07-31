0
0
179
НОВОСТИ

После драки со стрельбой в магазине "Ашан" в центре Москвы полиция возбудила уголовное дело

10:10 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как около 20 иностранцев устроили массовую драку со стрельбой в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером в торговом центре на Верхней Красносельской улице между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. В нем принимали участие около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из участников применил оружие, какое именно устанавливается. В результате задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции.




Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 31.07.2021
На Украине число привитых от коронавируса превысило 2 млн человек - Минздрав
0
19
11:10 31.07.2021
Упрощенный порядок регистрации безработных в РФ продлен до 31 декабря 2021 года
0
46
10:20 31.07.2021
В небе над городом на западе Турции ночью можно было наблюдать падение метеорита - СМИ
0
139
09:35 31.07.2021
На следующей неделе в ряд регионов Росссии придет аномальное тепло - Вильфанд
0
241
09:30 31.07.2021
В РФ пока не выявляют водителей и не штрафуют за опасную езду по дорожным камерам
0
205
09:25 31.07.2021
В Вашингтоне вновь открылся закрытый из-за пандемии музей авиации и космонавтики
0
202
09:20 31.07.2021
Мужчины чаще женщин берут сельскую ипотеку - исследование
0
221
22:40 30.07.2021
Золотов присвоил звание лейтенанта завоевавшей 2 медали на Олимпиаде Виталине Бацарашкиной
0
748
22:00 30.07.2021
Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор
0
956
21:20 30.07.2021
Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина
0
875

Возврат к списку