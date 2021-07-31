После драки со стрельбой в магазине "Ашан" в центре Москвы полиция возбудила уголовное дело
10:10 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице", - сказал собеседник агентства.
Накануне вечером в торговом центре на Верхней Красносельской улице между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. В нем принимали участие около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из участников применил оружие, какое именно устанавливается. В результате задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции.
НОВОСТИ
- 11:20 31.07.2021
- На Украине число привитых от коронавируса превысило 2 млн человек - Минздрав
- 11:10 31.07.2021
- Упрощенный порядок регистрации безработных в РФ продлен до 31 декабря 2021 года
- 10:20 31.07.2021
- В небе над городом на западе Турции ночью можно было наблюдать падение метеорита - СМИ
- 09:35 31.07.2021
- На следующей неделе в ряд регионов Росссии придет аномальное тепло - Вильфанд
- 09:30 31.07.2021
- В РФ пока не выявляют водителей и не штрафуют за опасную езду по дорожным камерам
- 09:25 31.07.2021
- В Вашингтоне вновь открылся закрытый из-за пандемии музей авиации и космонавтики
- 09:20 31.07.2021
- Мужчины чаще женщин берут сельскую ипотеку - исследование
- 22:40 30.07.2021
- Золотов присвоил звание лейтенанта завоевавшей 2 медали на Олимпиаде Виталине Бацарашкиной
- 22:00 30.07.2021
- Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор
- 21:20 30.07.2021
- Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать