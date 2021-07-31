Более 146 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в Москве

11:50

В процессе тестирования системы электронного голосования в Москве участвовали более 146 тыс. избирателей. Процедура стартовала в столице 29 июля в 8:00, участвовать в ней могли совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Им предлагалось ответить на два вопроса - об обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также о развитии в мегаполисе личного и общественного транспорта. Это позволяло проверить готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешнему воздействию, а также опробовать новую функцию отложенного голосования. Каких-то серьёзных сбоев в ходе голосования или критических проблем в ходе проверки зафиксировано не было.



Система электронного голосования будет использована в Москве осенью во время выборов, которые состоятся 17-19 сентября.



