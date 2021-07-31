0
0
72
НОВОСТИ

Более 146 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в Москве

11:50 31.07.2021

В процессе тестирования системы электронного голосования в Москве участвовали более 146 тыс. избирателей. Процедура стартовала в столице 29 июля в 8:00, участвовать в ней могли совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Им предлагалось ответить на два вопроса - об обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также о развитии в мегаполисе личного и общественного транспорта. Это позволяло проверить готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешнему воздействию, а также опробовать новую функцию отложенного голосования. Каких-то серьёзных сбоев в ходе голосования или критических проблем в ходе проверки зафиксировано не было.

Система электронного голосования будет использована в Москве осенью во время выборов, которые состоятся 17-19 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:25 31.07.2021
В РФ завершено строительство линии по производству китайской вакцины от ковида
0
81
12:13 31.07.2021
Дмитрий Саблин: Жителям Новой Москвы нужно обеспечить качественную и доступную социальную инфраструктуру
0
100
11:55 31.07.2021
Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы
0
122
11:20 31.07.2021
На Украине число привитых от коронавируса превысило 2 млн человек - Минздрав
0
185
11:10 31.07.2021
Упрощенный порядок регистрации безработных в РФ продлен до 31 декабря 2021 года
0
188
10:20 31.07.2021
В небе над городом на западе Турции ночью можно было наблюдать падение метеорита - СМИ
0
261
10:10 31.07.2021
После драки со стрельбой в магазине "Ашан" в центре Москвы полиция возбудила уголовное дело
0
332
09:35 31.07.2021
На следующей неделе в ряд регионов Росссии придет аномальное тепло - Вильфанд
0
404
09:30 31.07.2021
В РФ пока не выявляют водителей и не штрафуют за опасную езду по дорожным камерам
0
313
09:25 31.07.2021
В Вашингтоне вновь открылся закрытый из-за пандемии музей авиации и космонавтики
0
295

Возврат к списку