Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 1 августа, 2021

09:40 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 197 млн 872 тыс. 410, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 216 тыс. 780 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 34 млн 978 тыс. 461 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 тыс. 157.