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Телеведущий Евгений Попов предлагает создать в России единую систему сбора и утилизации отходов

13:06 01.08.2021

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Фото Игоря Дегтярева
Проблему сбора и утилизации отходов нужно решать комплексно, объединяя усилия законодательных и исполнительных органов власти, а также представителей гражданского общества, заявил общественник, телеведущий Евгений Попов на круглом столе, посвященном вопросам экологии. По его словам, ежегодно площадь свалок и мусорных полигонов в России увеличивается. «Забота о качестве воздуха, воды, продуктов питания становится важной частью жизни современного человека – от этого зависит ее качество и продолжительность, - отметил общественник, который недавно заявил о планах участия в выборах в Государственную думу РФ. - Поэтому вопрос уничтожения свалок и рекультивации полигонов требует комплексного и максимально оперативного решения».

 По мнения Попова, в России нужно создать реестр свалок, и, по данным вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко, этот процесс будет завершен в 2022 году. Ускорить составление реестра позволит привлечение к проекту волонтеров экологических общественных объединений и специалистов, считает общественник, который также отмечает важность ускоренного строительства в стране мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов.

Максимально эффективным будет сочетание методов кнута и пряника. «За несанкционированный сброс мусора штраф для юридических лиц должен составлять миллион рублей, для физических – 50 тысяч рублей. В качестве пряника предлагаю продумать меры поощрения для производителей, которые занимаются переработкой отходов», - заявил Попов.  

Также особенно важным становится экологическое просвещение граждан. «Усилия власти будут тщетными, если не повышать экологическую грамотность граждан, - считает телеведущий. - Надо активнее пропагандировать раздельный сбор мусора, это должно стать привычкой для людей. Здесь ключевую роль играют экологические общественные организации и эковолонтеры. Их надо активно поддерживать».

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