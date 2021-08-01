Телеведущий Евгений Попов предлагает создать в России единую систему сбора и утилизации отходов
13:06 01.08.2021
|Фото Игоря Дегтярева
По мнения Попова, в России нужно создать реестр свалок, и, по данным вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко, этот процесс будет завершен в 2022 году. Ускорить составление реестра позволит привлечение к проекту волонтеров экологических общественных объединений и специалистов, считает общественник, который также отмечает важность ускоренного строительства в стране мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов.
Максимально эффективным будет сочетание методов кнута и пряника. «За несанкционированный сброс мусора штраф для юридических лиц должен составлять миллион рублей, для физических – 50 тысяч рублей. В качестве пряника предлагаю продумать меры поощрения для производителей, которые занимаются переработкой отходов», - заявил Попов.
Также особенно важным становится экологическое просвещение граждан. «Усилия власти будут тщетными, если не повышать экологическую грамотность граждан, - считает телеведущий. - Надо активнее пропагандировать раздельный сбор мусора, это должно стать привычкой для людей. Здесь ключевую роль играют экологические общественные организации и эковолонтеры. Их надо активно поддерживать».
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