Pfizer и Moderna поднимают закупочные цены на вакцины для Европы - СМИ

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna увеличивают цены на свои вакцины от коронавируса на фоне роста мирового спроса. Об этом сообщила в воскресенье британская газета "Файнэншл таймс" (FT), по данным которой закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на без малого 26%, а препаратов Moderna - почти на 13%.

В контрактах, с которыми ознакомилось издание, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 евро до 19,5 евро, а дозы вакцины Moderna - c 19 евро до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу). По данным газеты, производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках 2,1 млрд доз препаратов в страны ЕС до 2023 года после того, как их мРНК-вакцины показали более высокую эффективность по сравнению со значительно более дешевыми вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Согласно прогнозам FT, в следующем году спрос на мРНК-вакцины продолжит расти в странах с развитой экономикой, готовящихся к ревакцинации своих граждан и возможности появления новых штаммов коронавируса.