Риск заражения коронавирусом снижает высокий уровень лимфоцитов в крови - эксперт
09:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителя некоторых генетических маркеров", - отметил Тотолян. Он уточнил, что есть и другие факторы, по ним исследования только начинаются.
Тотолян отметил, что больные ковидом в острой фазе со сниженным числом лимфоцитов переносят инфекцию в более тяжелой форме. Хороший же уровень лимфоцитов уменьшает шансы заболеть и риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.
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