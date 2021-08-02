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Риск заражения коронавирусом снижает высокий уровень лимфоцитов в крови - эксперт

09:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риск заражения коронавирусной инфекцией снижается у человека с высоким уровнем молекулы интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носителя определенных генетических маркеров. Об этом рассказал директор Санкт- Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителя некоторых генетических маркеров", - отметил Тотолян. Он уточнил, что есть и другие факторы, по ним исследования только начинаются.

Тотолян отметил, что больные ковидом в острой фазе со сниженным числом лимфоцитов переносят инфекцию в более тяжелой форме. Хороший же уровень лимфоцитов уменьшает шансы заболеть и риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.

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