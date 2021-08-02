Для разрешения миграционного кризиса, Литва нуждается в помощи ЕС - президент
12:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент наметил формы ожидаемой помощи ЕС. Она может быть оказана направлением людских и финансовых ресурсов, технических и денежных средств на возведение на границе физических заграждений, посредничеством в вопросах репатриации мигрантов", - говорится в сообщении.
Как отметил Науседа, происходящее на границе Литвы с Белоруссией, которая совпадает с внешней границей ЕС, нельзя считать обычным миграционным кризисом. По его утверждению, сложившаяся ситуация якобы является "гибридной атакой, которая финансируется белорусским режимом, против Литвы и ответом на поддержку ЕС гражданского общества, оппозиции и демократических процессов в Белоруссии".
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