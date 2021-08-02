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За подделку справок о ПЦР-тестах полиция задержала жительницу Ижевска

18:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали жительницу Ижевска, которая подозревается в изготовлении и сбыте поддельных справок о ПЦР-тестах и наличии антител к новой коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

"Установлена и задержана 20-летняя жительница Ижевска, которая незаконно изготавливала и сбывала за денежное вознаграждение поддельные справки о проведенных ПЦР-тестах и наличии антител к СОVID-19. Сотрудниками полиции установлено, что объявления о своих услугах подозреваемая размещала в одной из групп в социальных сетях. Подложные справки злоумышленница изготавливала на съемной квартире", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость одной справки составляла от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, в ходе проведения обыска оперативниками обнаружены и изъяты мобильный телефон с перепиской подозреваемой с покупателями медицинских документов, компьютерная техника с электронными образцами подделок, печати и бланки-заготовки.

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