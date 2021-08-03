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За последние дни сотрудникам посольства США получили 22 российские визы - Антонов

09:20 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона выдала за последнее время 22 визы сотрудникам посольства США для работы в Москве, в то время как Вашингтон продлил документы лишь одному советнику-посланнику РФ, что противоречит ранее достигнутой договоренности. Об этом заявил в понедельник вечером посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его ответы на вопросы СМИ размещены на странице миссии Российской Федерации в "Фейсбуке".

"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, - обратил внимание Антонов. - Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой "джентльменской договоренностью".

"Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - заявил посол России.

Он особо обратил внимание на то, что Москва не видит никаких подвижек в жесткой политике Вашингтона, вопреки пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. "Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российских озабоченностях", - заявил Антонов.

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