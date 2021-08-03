Зеленский вновь пообещал вернуть Крым Украине и назвал "своей землей"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым своей землей и пообещал, что полуостров никогда не будет "русской территорией". С таким заявлением он выступил во вторник в интервью украинскому государственному телеканалу "Дом", вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.



"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. <...> Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. <...> Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы", - заявил Зеленский на русском языке, вспомнив свою туристическую молодость в Крыму. "Рапаны с песчинками, походы на Ай-Петри с палатками, прыжки с 13-метровой скалы в море, чтобы удивить будущую супругу. Поэтому возвращение [Крыма Украине] - это вопрос времени", - заключил он.



