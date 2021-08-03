Минск отрицает свою роль в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Белоруссии считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.