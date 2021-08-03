Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации - Евгений Попов
17:44 03.08.2021
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Фото Александра Маликова
Как рассказал журналист, он сам будет принимать участие в подготовке и проведении крупномасштабного экологического фестиваля в Раменках. Идея «ЭкоРаменкиFest21» была предложена самими жителями столицы.
«Жители обратились ко мне, как к журналисту, с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе», — рассказывает тележурналист.
Программа экофеста предусматривает квесты для детей экологической тематики, лекции о рациональном питании, экологические семинары. Планируется проведение мастер-классов представителями экодвижения “Зеленые Раменки” по раздельному сбору мусора. Все эти мероприятия призваны обратить внимание москвичей на проблему сохранения окружающей среды.
Евгений Попов считает ключевым моментом просвещение населения в экологических вопросах, нужны усилия объединенные экспертов в области окружающей среды, общественных организаций и представителей зеленого волонтерского движения.
В столице экологическое просвещение уже дает свои плоды: в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом увеличился объем отправленных на переработку твердых отходов, в планах стоит увеличить сортировку ТО до 60%, что в 3,7 раз превышает показатели 2019 года.
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