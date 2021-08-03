Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации - Евгений Попов

17:44

Фото Александра Маликова



По мнению Евгения Попова, ведущего программы “60 минут”, необходимо повышение экологической грамотности жителей России, он считает что к вопросу нужен системный подход с привлечением эко экспертов и волонтерских организаций.

Как рассказал журналист, он сам будет принимать участие в подготовке и проведении крупномасштабного экологического фестиваля в Раменках. Идея «ЭкоРаменкиFest21» была предложена самими жителями столицы.

«Жители обратились ко мне, как к журналисту, с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе», — рассказывает тележурналист.

Программа экофеста предусматривает квесты для детей экологической тематики, лекции о рациональном питании, экологические семинары. Планируется проведение мастер-классов представителями экодвижения “Зеленые Раменки” по раздельному сбору мусора. Все эти мероприятия призваны обратить внимание москвичей на проблему сохранения окружающей среды.

Евгений Попов считает ключевым моментом просвещение населения в экологических вопросах, нужны усилия объединенные экспертов в области окружающей среды, общественных организаций и представителей зеленого волонтерского движения.

В столице экологическое просвещение уже дает свои плоды: в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом увеличился объем отправленных на переработку твердых отходов, в планах стоит увеличить сортировку ТО до 60%, что в 3,7 раз превышает показатели 2019 года.