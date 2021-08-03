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НОВОСТИ

Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации - Евгений Попов

17:44 03.08.2021

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Фото Александра Маликова
По мнению Евгения Попова, ведущего программы “60 минут”, необходимо  повышение экологической грамотности жителей России, он считает что к вопросу нужен системный подход с привлечением эко экспертов и волонтерских организаций.

 Как рассказал журналист, он сам будет принимать участие в подготовке и проведении крупномасштабного  экологического фестиваля в Раменках. Идея «ЭкоРаменкиFest21» была предложена самими жителями столицы.

 «Жители обратились ко мне, как к журналисту, с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе», — рассказывает тележурналист.

 Программа экофеста предусматривает квесты для детей экологической тематики, лекции о рациональном  питании, экологические семинары. Планируется проведение мастер-классов представителями экодвижения “Зеленые Раменки” по раздельному сбору мусора. Все эти мероприятия призваны обратить внимание москвичей на проблему сохранения окружающей среды. 

 Евгений Попов считает ключевым моментом просвещение населения в экологических вопросах, нужны усилия  объединенные экспертов в области окружающей среды, общественных организаций и представителей  зеленого волонтерского движения. 

 В столице экологическое просвещение уже дает свои плоды: в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом увеличился объем отправленных на переработку твердых отходов, в планах стоит увеличить сортировку ТО до 60%, что в 3,7 раз превышает показатели 2019 года.

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