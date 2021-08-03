Стали известны подробности инцидента со стрельбой вблизи Пентагона

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник полиции Пентагона был атакован во вторник рядом с со зданием оборонного ведомства США, в ходе инцидента началась перестрелка. Об этом сообщил во вторник на брифинге руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе.

Он подтвердил, что в результате произошедшего пострадали несколько человек. "Сегодня утром <...> сотрудник полиции Пентагона был атакован на автобусной станции. Произошла перестрелка. Было несколько пострадавших. Инцидент завершен, место происшествия безопасно, продолжающейся угрозы <...> нет", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

Кюссе при этом отказался подтверждать информацию о том, что в результате произошедшего погиб полицейский. "Я не могу ставить под угрозу идущее расследование", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одной из журналисток.

Полиции Пентагона пока не известно о мотивах устроившего стрельбу у здания ведомства. "Это преждевременно. Мы не знаем о мотивации [нападавшего]", - сказал Кюссе, отвечая на вопрос, является ли инцидент терактом.