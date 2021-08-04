Первый иск Крыма к Украине будет предъявлен по водной блокаде
08:25 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В судебные органы будем подавать [иски] по мере готовности. - сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей", - сказал он, добавив, что власти полуострова продолжают работу по подтверждению размера ущерба, нанесенного Крыму в результате действий Украины.
Фикс отметил, что ранее власти Крыма также направили обращения в правоохранительные органы с целью привлечения к уголовной ответственности 12 организаторов блокады полуострова. "По этим материалам идет работа, идут следственные действия, проверки, экспертизы и т. д. Генеральная прокуратура на основании в том числе нашего обращения направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму", - отметил Фикс.
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