Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов - Косачев
18:19 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие или присутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ никак не определяет легитимность и демократичность выборов, количественные ограничения связаны с антиковидными мероприятиями. Об этом ТАСС заявил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации", - сказал он, комментируя заявление БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ о решении не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму.
"Так или иначе, подчеркну, что отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ никак не определяет легитимность выборов и их демократичность", - добавил сенатор.
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