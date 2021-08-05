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НОВОСТИ

Заявление на онлайн-голосование 17-19 сентября уже подали 300 тыс москвичей

15:57 05.08.2021

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на участие в удаленном онлайн-голосовании, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября, на сегодняшний день подано 300 тысяч заявлений. .

Все заявления проверяются ЦИК РФ, это необходимая мера, подтверждающая право избирателя на участие в выборах. Итог по количеству зарегистрированных на онлайн-голосование будет подведен  после финальной сверки списков избирателей, намеченной на 13 сентября. 

Проголосовать онлайн могут все совершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию в столице,  для этого необходимо иметь полную учетную запись на сайте mos.ru. Для подачи заявления нужно авторизироваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке, также можно зарегистрироваться  при помощи мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Регистрация на участие в онлайн - голосовании действует до  23:59 13 сентября 2021 года.

Электронным голосованием жители столицы будут выбирать депутатов Государственной думы,  жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут проголосовать за кандидатов в  депутаты Мосгордумы, а жители Щукина — выбрать муниципальных депутатов.

Напоминаем: выборы в Государственную думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.

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