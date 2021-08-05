Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове

17:05

Сергей Собянин, мэр Москвы, провел инспекцию работ по модернизации транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, также им был осмотрен ход работ по строительству в рамках программы реноваций нового дома в Лосиноостровском районе.

«Мы продолжаем программу реконструкции развязок на МКАД. В настоящее время реконструировано и построено заново 18 мощных инженерных сооружений - 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАД. Сегодня в стройке находятся четыре развязки. Одна из них на Осташковском шоссе. Очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки, и, конечно, особенно в дачный период, этот участок является проблемным. Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй», — отметил Собянин.

Как доложил мэру председатель совета директоров генерального подрядчика - группы компаний «ЕКС» - Максим Крылов, работы на настоящий момент ведутся круглосуточно, задействованы более 300 специалистов и более 50 единиц градостроительной техники, по его словам, из 29 опор по проекту смонтировано 23. Оставшиеся шесть опор планируется смонтировать в ближайшее время, движение транспорта из-за строительства не прекращается.

По материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе была начата в сентябре 2020 года и должна быть завершена в 2022 году.

Сергеем Собяниным был осмотрен возводимый в рамках программы реноваций дом в Лосиноостровском районе, и отмечено высокое качество строительства, по его словам, капитализация этой новостройки на ул. Тайнинская вырастет в 1,5-2 раза по сравнению с пятиэтажкой, подлежащей сносу. В Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов, в новые квартиры переселятся более 12 тыс. жителей района.