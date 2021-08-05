Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства – обеспечить россиян жильем
17:06 05.08.2021
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Фото Екатерины Бибиковой
По мнению общественницы это одна из важных целей социальной поддержки малоимущих семей, призванная уменьшить расходы на аренду квартир. Эти меры, считает Светлана Разворотнева, могут способствовать увеличению рождаемости в РФ. Советник мэра сообщила, что в очереди на бесплатное жилье стоят более 4 млн семей, кредитное жилье могут себе позволить только 30% граждан РФ.
Общественница также обратила внимание на необходимость улучшения условий расселения домов в аварийном состоянии.
Разворотневой предложено изменить закон о комплексном развитии территорий, по ее мнению жилая застройка должна включать в себя социально-значимые объекты, дорожную и парковочную инфраструктуры.
Эти и другие предложения советника мэра по ЖКХ можно будет принять во внимание для изменения действующих законов.
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