Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства – обеспечить россиян жильем

17:06

Фото Екатерины Бибиковой



Светлана Разворотнева, советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ, на сессии «Доступное и комфортное жилье», выступила с предложением о рассмотрении возможности возведения жилого фонда для социального найма.

По мнению общественницы это одна из важных целей социальной поддержки малоимущих семей, призванная уменьшить расходы на аренду квартир. Эти меры, считает Светлана Разворотнева, могут способствовать увеличению рождаемости в РФ. Советник мэра сообщила, что в очереди на бесплатное жилье стоят более 4 млн семей, кредитное жилье могут себе позволить только 30% граждан РФ.

Общественница также обратила внимание на необходимость улучшения условий расселения домов в аварийном состоянии.

Разворотневой предложено изменить закон о комплексном развитии территорий, по ее мнению жилая застройка должна включать в себя социально-значимые объекты, дорожную и парковочную инфраструктуры.

Эти и другие предложения советника мэра по ЖКХ можно будет принять во внимание для изменения действующих законов.