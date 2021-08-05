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Продаже легковых автомобилей в РФ в июле снизились - АЕБ

18:25 05.08.2021 Источник: Интерфакс

Продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажные грузовики) в РФ в июле 2021 года снизились на 6,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 132,64 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) с учетом корректировки ранее опубликованных данных.

Таким образом, по данным АЕБ, за 7 месяцев 2021 г. в РФ было реализовано 953,76 тыс. автомобилей (+28,4% г/г)

Исходя из данных АЕБ, российский авторынок показал снижение впервые за последние 4 месяца, что обусловлено, в частности, высокой базой июля прошлого года. На начало второго полугодия 2020 г. пришелся отложенный спрос в связи с прошлогодними антиковидными локдаунами во втором квартале.

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