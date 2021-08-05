Продаже легковых автомобилей в РФ в июле снизились - АЕБ
18:25 05.08.2021 Источник: Интерфакс
Продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажные грузовики) в РФ в июле 2021 года снизились на 6,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 132,64 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) с учетом корректировки ранее опубликованных данных.
Таким образом, по данным АЕБ, за 7 месяцев 2021 г. в РФ было реализовано 953,76 тыс. автомобилей (+28,4% г/г)
Исходя из данных АЕБ, российский авторынок показал снижение впервые за последние 4 месяца, что обусловлено, в частности, высокой базой июля прошлого года. На начало второго полугодия 2020 г. пришелся отложенный спрос в связи с прошлогодними антиковидными локдаунами во втором квартале.
НОВОСТИ
- 19:36 05.08.2021
- Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления – эксперты
- 17:40 05.08.2021
- Конституционный совет Франции утвердил "ковидные пропуска" для посещения кафе и ресторанов
- 17:35 05.08.2021
- За три дня москвичи подали 300 тыс заявлений на онлайн-голосование в сентябре
- 17:10 05.08.2021
- Эстония готова применять оружие против лиц, пересекающих границу незаконно
- 17:06 05.08.2021
- Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства – обеспечить россиян жильем
- 17:05 05.08.2021
- Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове
- 17:00 05.08.2021
- Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
- 16:45 05.08.2021
- В России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире - Минприроды
- 16:35 05.08.2021
- Китай собирается предоставить миру 2 млрд доз вакцины от COVID-19
- 16:20 05.08.2021
- МИД России выразил сожаление в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать