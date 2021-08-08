В Мозамбике у террористов отбили город спустя год после захвата

17:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения сил специального назначения Мозамбика и Руанды в ходе совместной операции восстановили контроль над мозамбикским городом-портом Мосимбоа-да-Прая, который почти год находился в руках террористов из числа исламистских группировок, действующих на севере африканской страны. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Руанды.

"Портовый город Мосимбоа-да-Прая, служивший главным оплотом повстанцев <...>, освобожден руандийскими и мозамбикскими силами", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале Минобороны в "Твиттере".

Отряды боевиков общей численностью около 1 тыс. человек, связанные с африканскими структурами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватили Мосимбоа-да-Прая 12 августа 2020 года после почти недели боев. Попытки правительственных сил Мозамбика освободить город имели лишь частичный успех. Мосимбоа-да-Прая, население которого составляет 30 тыс. человек, является важнейшим стратегическим портом северной провинции Кабу-Делгаду. Через него проходит значительная часть инфраструктуры, которая создается для освоения крупнейших газовых месторождений на шельфе в этой части Мозамбика.