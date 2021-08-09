Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...

17:15 Источник: Интерфакс

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил о риске наплыва беженцев в Таджикистан из-за ситуации в Афганистане.

"После вывода войск США и их союзников из Афганистана обстановке в этой стране существенно обострилась, страна все больше погружается в хаос, может возникнуть опасность массового наплыва беженцев на территорию соседнего Таджикистана и проникновения туда формирований международных террористических организаций", - сказал Зась в ходе визита в Армению. Его слова привели в пресс-службе ОДКБ.