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За нарушения авторских прав в Telegram заблокировали доступ к книгам Стивена Кинга

09:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд потребовал от Роскомнадзора заблокировать доступ к двум книгам Стивена Кинга - "11/22/63" и "Доктор сон", - а также к произведениям еще ряда авторов из-за поданного к мессенджеру иска о нарушении авторских прав. Об этом сказано в соответствующем решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Там отмечается, что претензии к Telegram возникли у издательства АСТ, которое владеет правом на издание этих произведений.

"Судья Московского городского суда Севастьянова Н. Ю., изучив заявление "Издательство АСТ" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских прав на литературные произведения "11/22/63" (автор - Стивен Кинг), "Доктор сон" (автор - Стивен Кинг), "Думай и богатей" (автор - Наполеон Хилл), "Метро 2033" (автор - Дмитрий Глуховский), размещенные на страницах мобильного приложения Telegram, расположенного на платформе "App Store - Apple", определила обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование данных произведений на соответствующей странице мобильного приложения Telegram", - сказано в документе.

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