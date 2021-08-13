Президент Литвы дал военным особые полномочия по охране границы

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал в пятницу постановление правительства о наделении армии дополнительными полномочиями по охране границы в условиях экстремальной ситуации в связи с нелегальной миграцией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Это очень важное в нынешних условиях решение, которое позволяет без объявления чрезвычайного положения подключить военных к более эффективному обеспечению безопасности на границе", - приводятся в сообщении слова Науседы. Декрет президента вступает в силу с момента подписания.

Военнослужащие получили право проверки документов, проведения досмотра людей и транспортных средств, преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться их требованиям. Они также могут применять спецсредства, которыми пользуется полиция при задержании подозреваемых. Эти полномочия действительны в течение трех месяцев, но могут быть продлены. Они применяются как к нарушителям границы, так и в местах, где задержанные в Литве такие лица размещены.