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После захвата Афганистана возрастет угроза РФ и ее азиатским союзникам - Косачев

13:30 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Независимо от договоренностей ИГ (организация запрещена в России) с "Талибаном" (движение запрещено в РФ) после захвата Афганистана угроза России и ее азиатским союзникам будет возрастать. Такое мнение выразил в воскресенье вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что в Афганистане уже действует множество различных группировок, "причем в том числе из выходцев с постсоветского пространства", которые сейчас базируются на севере страны, в непосредственной близости к границам стран Центральной Азии.

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